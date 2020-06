Irpinia, nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico, ingressi e rientri da fuori regione

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n. 54, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico, collegamenti con le isole del Golfo, ingressi e rientri da fuori regione.

Ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:

– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti;

– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, resta confermata la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

Nell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, infine, veniva confermato, fino al 15 giugno l’utilizzo obbligatorio della mascherine.

E’ possibile prendere visione della predetta ordinanza cliccando sul seguente link : Ordinanza n. 54 del 02/06/2020