Avellino, l’ASL attiva un piano di screening per la ripresa in sicurezza delle terapie Aba.

Al fine di consentire la ripresa in sicurezza delle terapie “Aba” per i soggetti autistici – sospese nella prima fase dell’emergenza Covid-19 – l’Asl di Avellino ha attivato un piano di screening sugli operatori, i bambini e le loro famiglie, che verrà completato nella giornata di oggi. In particolare, sono stati sottoposti a tampone naso-faringeo 43 operatori, impegnati in attività terapeutiche per bambini e ragazzi autistici.

Sono state screenati – attraverso test rapidi – 131 persone, tra bambini e relativi componenti del nucleo familiare. Questa mattina verrà completato l’ultimo gruppo pari a 460 persone tra pazienti e familiari del Centro Aias di Cicciano.

L’obiettivo dell’Azienda Sanitaria Locale è consentire la ripresa delle attività riabilitative in totale sicurezza sia per gli operatori ma soprattutto per i bambini e le loro famiglie.