Irpinia, possibile apertura anticipata per parrucchieri e estetisti

E’ previsto il vertice in Regione , per discutere sulla possibile apertura anticipata per i parrucchieri e estetisti; i quali attraverso le loro associazioni di categoria, chiedono al governatore De Luca di far ripartire già dalla prossima settimana le loro attività.

Barbieri, estetisti e i centri estetici stanno vivendo una crisi profonda e a quanto trapela dalle parole del Premier Conte sussiste la possibilità di anticipare la riapertura al 18 maggio e non più al primo giugno in base alle decisioni delle diverse Regioni.

Nell’ultima diretta Facebook il Governatore De Luca aveva ribadito: “Se apriamo dobbiamo essere nella condizione di non rinchiudere più“.

Dunque si farà il punto sulle precauzioni da attuare in tema di sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Ma appare chiaro che l’ultima parola spetterà alla curva del contagio. Il presidente Campano qualora vedrà la situazione epidemiologica allentare sempre di più potrebbe convincersi per un’apertura anticipata anche per la categoria in questione.