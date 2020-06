Irpinia, Poste Italiane ha consegnato mascherine a 33 istituti scolastici della provincia

Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti. In Irpinia sono 33 istituti scolastici che potranno beneficiare delle mascherine in vista dell’esame di maturità di mercoledì.

In Campania Poste Italiane, ha infatti consegnato oltre 682 mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami.L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari.