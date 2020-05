Irpinia, riaprono piscine e palestre, in serata i protocolli di sicurezza.

Da oggi, lunedì 25 maggio, in tutta la regione riaprono i servizi ricettivi anche “non alberghieri”.

E’ consentita cioè l’attività delle piscine (escluso quelle con acqua di mare e termali) e delle palestre, fermo restando il rispetto delle regole di sicurezza per evitare assembramenti ed eventiali contagi. Le principali regole riguardano le distanze da tenere (almeno 2 metri quando si fanno esercizi in palestra, almeno 7 metri quadrati come superficie di acqua a persona nelle vasche, almeno 1 metro e mezzo per le persone sedute su sdraio e lettini se non sono conviventi); la disinfezione degli attrezzi dopo che ogni cliente li ha usati, altrimenti meglio non usarli (idem per galleggianti, sdraio e lettini in piscina); l’uso di scarpe ‘dedicate’ per chi va in palestra e il ricorso agli spogliatoi ridotto all’osso.

In serata la Regione Campania pubblicherà l’ordinanza con i relativi protocolli di sicurezza.

In attesa – inoltre – dei protocolli di sicurezza per le riaperture delle attività culturali previste per il 28 maggio.