Irpinia, ripresa della cantieristica nautica e parte della sua filiera.

Via libera alla ripresa della cantieristica nautica e parte della sua filiera. Con l’Ordinanza n. 39, del 25/04/2020, la Regione Campania anticipa di fatto i contenuti del decreto nazionale previsto per il prossimo 4 maggio. In particolare dalla data odierna al 3 maggio saranno avviate le procedure per la sanificazione e manutenzione dei cantieri compresi quelli nautici.

Il presidente di AFINA (Associazione Filiera Italiana Nautica) e PNI (Polo Nautico Italiano), Gennaro Amato, plaude alla scelta del governatore De Luca e ringrazia la Regione Campania per aver interpretato le necessità dell’intero settore produttivo.

“Questa ordinanza premia il riconoscimento del lungo lavoro compiuto al fianco delle istituzioni, e supportato da tutte le forze politiche, per limitare, nel rispetto della pandemia e delle relative misure di sicurezza adottate, i danni economici di un comparto produttivo e della sua filiera che produce economia e posti di lavoro, ma che rischiava il default totale se si fosse persa l’intera stagione che concentra gli sforzi produttivi e programmatici della filiera nautica“.

Aver anticipato già da oggi le azioni di ripresa del settore cantieri, con sanificazione ed organizzazione delle nuove misure da adottare, consentirà alla cantieristica di poter essere pronta al via il 4 maggio quando dovrebbe esserci il via libera definitivo da parte del Governo centrale per la ripresa della produttività.

“Ora – conclude il presidente Gennaro Amato – bisogna rimboccarsi le maniche perché comunque la filiera, e la produzione in testa, ha già registrato perdite tra il 40-45% e gli aiuti e supporti programmati dal Governo ancora non sono diventati realtà. Ci auguriamo che l’intervento di Stato diventi operativo quanto prima“.