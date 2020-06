Irpinia, scuola sicura: piano di screening per tutto il mondo della scuola.

Tra otto giorni al via la maturità 2020. Ma, per la prima volta, causa covid-19 , non ci saranno le prove scritte. Esame soltanto orale, in 5 step. Ma si partirà comunque dalla discussione dell’elaborato che i candidati dovranno inviare via e-mail entro il 13 giugno sulla base della traccia concordata con il proprio prof della materia di indirizzo (Greco/Latino al Classico o Matematica/Fisica allo Scientifico) entro il 1° giugno.

Una Maturità di prime volte anche per i docenti. La Commissione, ad esempio, sarà composta da 6 membri interni più il presidente esterno a cavallo tra due commissioni. I dirigenti scolastici, dal canto loro, dovranno rendere le loro scuole “sicure”, raccogliendo le indicazioni contenute in un protocollo siglato dal ministero e sindacati.

Obbligo di mascherina, sanificazione dei locali, misure anti-assembramento fuori e dentro gli edifici scolastici.

In Campania è partito il progetto “Scuola Sicura”. Il Governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che : “il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone, su base volontaria, presso i checkpoint delle cinque province campane. È la prima parte del piano di screening che coinvolgerà tutto il mondo della scuola della nostra regione. L’attività scolastica riparte in maniera controllata e sicura.”

Il ceckpoint individuato ad Avellino è quello voluto dal sindaco Gianluca Festa all’inizio della pandemia, ovvero Campo Genova. I tamponi verranno effettuati oggi, e anche domani, giovedì 11 giugno, dalle 9.00 alle 17.00, dal personale dell’Asl di Avellino e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

In questo modo gli esami di maturità saranno sicuramente più sicuri.