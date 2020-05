Irpinia, superata l’emergenza Coronavirus si tornerà a fare festa ma nulla sarà più come prima

Sagre, eventi musicali, rassegne teatrali e varie kermesse: ordine del giorno della “Bella stagione” irpina. Ma ai tempi del coronavirus questo sarà concesso? Quest’estate cosa accadrà? Se in un primo momento si pensava che gli eventi pubblici potessero riprendere soltanto a partire dalla fine del 2021, il nuovo DPCM dello scorso 18 maggio ha stabilito che l’attività di concertistica in Italia ripartirà il 15 giugno. Ma per il momento la decisione riguarda “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’ aperto” e non “attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’ aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”.

Ma come si ripartirà? Questi eventi si potranno tenere a condizione che vi siano posti a sedere pre-assegnati e venga mantenuta la distanza interpersonale di un metro sia per gli spettatori che per il personale tecnico. Il numero massimo di spettatori sarà 1000 per gli spettacoli all’ aperto e 200 per quelli in luoghi chiusi.

Molti i divieti previsti dal decreto: l’uso di DPI; misurazione della temperatura; divieto di consumo di cibo e bevande; utilizzo di segnaletica per garantire gli accessi e le uscite regolate; il distanziamento interpersonale; limitazione del pagamento in contanti e ove possibile pagamento online; pulizia periodica di tutti i locali utilizzati…

Insomma, i concerti e gli eventi pubblici nella nostra verde Irpinia, riprenderanno lentamente ma con delle importanti limitazioni che devono essere necessariamente considerate, soprattutto se si tiene conto degli investimenti e dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi.