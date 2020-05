Irpinia, tagliolini latte e cannella: l’antica tradizione dell’Ascensione.

Si sa le tradizioni esistono e vanno rispettano. Dopo 40 giorni dal sabato precedente la Santa Pasqua viene celebrata l’Ascensione e ricorda, per i canoni cristiani, la salita al cielo di Gesù Risorto. Va dunque a simboleggiare il momento del distacco, col conseguente passaggio nel Regno dei Cieli. Da questi canoni che è nata la tradizione, da parte dei contadini, di donare il latte a chi era privo di bestiame. In realtà due sono le interpretazioni date. Secondo la prima: così come vi è stato il distacco e il passaggio nel Regno dei Cieli, anche gli uomini, in questo giorno, si privavano di un bene materiale prezioso: il latte. In realtà era un vero e proprio rituale, nato da credenza popolari. Il fine era sottoporre il latte alla divinità, che avrebbe protetto tutto il raccolto.

Secondo la seconda interpretazione invece il latte, in questo giorno, non non doveva essere conservato, nemmeno per una goccia dai contadini, perché gli animali sarebbero divenuti sterili. Un vero è proprio piatto devozionale. Solo in questo giorno il latte non veniva trasformato in formaggio, ma offerto a tutti coloro che erano privi di bestiame. Questo latte non poteva essere negato a nessuno.

Ed ancora oggi che in Irpinia, ma anche nel cilento e in alcune zone dell’entroterra della Puglia e della Basilicata, viene preparata, con il latte ancora offerto dagli allevatori, una pietanza particolare: i tagliolini latte e cannella, con l’utilizzo di latte crudo e pasta fatta in casa.