La Candelora a Montevergine, dall’inverno siamo fuori

La Candelora a Montevergine 2020 un evento che dal 30 gennaio al 2 febbraio unisce le tradizioni sotto la benedizione di “Mamma Schiavona”

Il 2 febbraio è uno di quei giorni, dispiegati nel calendario, utili, in base alle credenze popolari, per trarre auspici per il futuro, per predire l’esito dei raccolti.

Come tutti i riti propiziatori che traggono origine dal mondo contadino, ad esso sono collegati canti, proverbi dialettali metereologici, alcune volte anche in contrasto tra loro.

Sì perchè è tradizione che la Candelora segni il passaggio dall’inverno all’estate, infatti : “A Cannelora Vierno è fora“, ma non deve tirar vento o pioggia quel giorno, altrimenti “In inverno siamo ancora dentro“.

Un’ altra tradizione poi vuole che in occasione della Candelora a Montevergine si tenga la famosa juta dei femminielli al Santuario: una devozione quella dei femminielli – ossia degli omosessuali secondo la tradizione napoletana – verso Mamma Schiavona (la Madonna nera del monte Partenio) che vuole ricordare il miracolo fatto a due omossessuali banditi nel 1256 e lasciati soli sul monte a morire.

Quest’anno La Candelora a Montevergine diviene Festa dell’incontro e di unione delle tradizioni, un tour di eventi che per la prima colta raccoglie diverse tematiche ma tutte che ruotano intorno al rispetto delle diversità e del contrasto all’intolleranza in ogni sua manifestazione.

Presente come ogni anno Vladimir Luxuria, ex parlamentare, attivista, scrittrice, attrice, prima parlamentare transgender di uno Stato Europeo, cittadina onoraria del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo.

Altra novità quest’anno la partecipazione all’evento della Zeza di Mercogliano con la Rappresentazione della “Cantata di Zeza e del Ballo Intreccio”, riconosciuto Patrimonio Immateriale Culturale Campano.

Ma ancora convegni, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e tanto altro ancora nel programma che verrà presentato mercoledì 29 gennaio p.v., alle ore 9:30 nell’ Auditorium della Biblioteca Statale di Montevergine a Mercogliano.



Parteciperanno alla conferenza stampa il Direttore della Biblioteca Statale di Montevergine – Padre Andrea Cardin, il Sindaco di Mercogliano -Vittorio D’Alessio, il Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo – Antonio Saggese, l’Assessore alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo- Nadine Sirignano, il Presidente dell’Ente Regionale Parco del Partenio – Francesco Iovino ed il Direttore Artistico Massimo Saveriano. Modererà i lavori la giornalista Sabina Lancio.