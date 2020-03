La Cina chiude le strutture provvisorie e aiuta l’Italia

Cooperazione sanitaria e tecnologica tra due dei Paesi maggiormente colpiti. E’ arrivata la garanzia che le commesse italiane saranno messe in priorità tra le aziende cinesi, una richiesta che oggi non è solo italiana ma di molti altri paesi europei.

L’OMS ha diffuso un rapporto in cui viene confermato che i contagi in Cina stanno diminuendo negli ultimi giorni. Un primo segnale positivo verso un lentissimo ritorno alla normalità, da intendere comunque con molta cautela. Questa mattina i 14 ospedali modulari costruiti per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Cina nella zona di Wuhan sono stati chiusi. Alcune strutture sono già state poste sotto processo di sanificazione e smantellate all’inizio di marzo.

Mentre si rialza, il governo Cinese mostra solidarietà e vicinanza a quello italiano. Di qualche minuto fa l’annuncio che la Cina invierà all’Italia 1000 ventilatori polmonari che il nostro Pese si appresta ad acquistare. La firma dei contratti per far arrivare gli aiuti potrebbe arrivare già nelle nella mattinata di domani.

La Cina si prepara quindi ad inviare aiuti massicci all’Italia per rispondere all‘emergenza coronavirus, viste le grandi difficoltà che giorno dopo giorno le nostre strutture ospedaliere si trovano a fronteggiare. Pechino ha promesso anche la fornitura di mascherine, tamponi, le cui scorte stanno per finire.