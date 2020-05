La posizione dell’Avellino rispetto al Consiglio Federale

Preso atto della volontà della FIGC di voler far concludere i campionati, eccettuata la Serie D che ha già chiuso i battenti, l’U.S. Avellino 1912, tramite le parole del suo presidente Angelo Antonio D’Agostino, fa sapere che non si farà trovare impreparata. Segue il comunicato della società, reperibile qui.

IL COMUNICATO

“Prendiamo atto delle posizioni emerse oggi in Figc e, come affermato più volte nel corso degli ultimi mesi, siamo pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, seguendo quelle che saranno le direttive federali. Ora non ci resta che attendere i dettagli operativi da parte della Federazione. Ci faremo trovare pronti in ogni caso: la nostra macchina organizzativa non si è mai fermata, metteremo in campo tutto quanto ci verrà richiesto. Ringrazio inoltre il Presidente Ghirelli che sta facendo il massimo per tutelare gli interessi della nostra categoria e per rappresentare le difficoltà e le specificità della Lega Pro”.