La Provincia di Avellino distribuisce kit ad Ariano e Lauro

La Provincia di Avellino ha provveduto alla distribuzione di oltre duecento kit di dispositivi di protezione individuale per i commercianti che possono tenere aperte le attività, gli agenti di Polizia municipale e per i volontari della Protezione civile.

Un intervento specifico questo rivolto ai Comuni di Ariano Irpino e di Lauro, “zone rosse” dell’Irpinia per le quali con ordinanza del governatore Vincenzo De Luca è fatto divieto di ingresso e di uscita.

Il presidente Domenico Biancardi, in accordo con l’intero Consiglio Provinciale, e su sollecitazione dei consiglieri Franco Di Cecilia e Pino Graziano ha provveduto a inviare i kit al Commissario Straordinario di Ariano Irpino, Silvana D’Agostino, e al sindaco di Lauro, Antonio Bossone.

Il kit si compone di mascherine e di visiere adatte per coloro che sono in contatto con il pubblico. Gli stessi kit sono stati distribuiti ai medici di base dei due Comuni, insieme a tute di protezione e calzari, oltre ai test veloci in vitro per la pre-diagnosi.

Come per gli altri centri che registrano almeno una persona affetta da Covid-19, la Provincia di Avellino sosterrà i costi degli interventi di disinfezione ed igienizzazione delle strade di Ariano Irpino e di Lauro che verranno effettuati dalla società IrpiniAmbiente.

Il presidente Biancardi, con i consiglieri Graziano e Di Cecilia, sottolineano che «l’Ente fornirà nei limiti delle proprie funzioni la massima assistenza ai Comuni del territorio, in modo particolare alle due zone rosse dichiarate dalla Regione. Vogliamo essere vicini concretamente alle due comunità, che in questa fase stanno vivendo con apprensione e non senza difficoltà l’emergenza legata al Coronavirus».