La quarantena finirà:torneremo a vivere ed abbracciarci

Giorno 34 di quarantena.

L’ importanza di un abbraccio, la felicità di un incontro, la magia di un bacio o di una carezza.

“Ci servono quattro abbracci al giorno per sopravvivere. Otto abbracci per mantenerci in salute. Dodici abbracci per crescere”, così la psicoterapeuta statunitense Virginia Satir definì la necessità dell’abbraccio in un suo libro.

A volte molte cose si danno per scontate ed invece in un attimo siamo qui, soli, isolati dal mondo, lontani da tutto ciò che ci sembrava così sicuro ed indiscutibile, lontani da zii, parenti, nonni, amici, cugini.

Ed è ecco che ognuno di noi è fermo, fermo a pensare, a riflettere sulla sua vita, iniziando magari a dare valore alle piccole cose, all’ importanza di un piccolo gesto, che sia un abbraccio o una stretta di mano. Siamo così presi dal lavoro, dallo stress quotidiano che ci dimentichiamo di chi ci vuole bene, di chi non chiede nient’altro se non un sorriso e un po’ di umanità.

Basta poco a volte per cambiare la giornata sia nostra che degli altri: siamo chiamati ad essere piccoli dispensatori di felicità.

Se ripenso alla mia vita e alle persone che ho incontrato o a quelle che ne fanno ancora parte, ciò che ricordo con maggior gioia e nostalgia sono gli abbracci, quelli veri, schietti, sinceri, perché con un abbraccio si parla e si riesce a dire molto di più di mille parole. Attraverso l’abbraccio “si sente” la persona, si percepisce il suo sentimento, la sua paura, il suo amore, il suo dolore, le sue speranze.

E allora, usciti da questa quarantena correte in strada, salutatevi, abbracciatevi, baciatevi, vivete nel modo più semplice, fate del bene perché poi nella vita tutto torna, fate ciò che più vi piace e più vi rende vivi.

Coelho dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di vita. E allora se vogliamo guadagnare l’immortalità, abbracciamo, apriamoci all’altro; abbiamo necessità di relazionarci, di sentire e cercare la vicinanza dell’altro.

La vita impone dipendenza, perché nessuno vive solo per sé stesso, nessuno può dirsi di bastare a sé stesso. La vera umiltà è ammettere il bisogno gli uni verso gli altri.

E allora abbracciamoci, accostiamo i nostri cuori in modo che essi si sintonizzino e battano all’unisono sulle frequenze di un nuovo umanesimo.