La “reclusione” forzata e prolungata sta aumentando gli stati d’animo negativi

La reclusione forzata e prolungata che stiamo vivendo a causa del coronavirus sta aumentando gli stati d’animo negativi, gettando molti nello sconforto. Tra le emozioni primarie, le maggiormente percepite in conseguenza del distanziamento sociale sono tristezza, paura, ansia e rabbia. La felicità ottiene il punteggio più basso.

Un sondaggio diffuso su scala nazionale sugli effetti psico-sociali della contrazione dell’interazione, sul prolungata convivenza e sul distanziamento sociale dovuti all’emergenza coronavirus. Emozioni più accentuate risultano nel Mezzogiorno, dato apparentemente in contrasto con la minore diffusione del contagio, e potrebbe avere origine nei tratti culturali dell’interazione sociale che a sud si esprime di più nel senso della comunità e nelle reti di vicinato interrotte dal distanziamento sociale. In merito a tristezza, paura e rabbia, i valori maggiori si riscontrano in Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Ad aumentare emozioni e stati negativi quali rabbia, disgusto, paura, ansia e tristezza sarebbe il tempo eccessivo trascorso sui social, che provocherebbe anche una diminuzione di felicità e rilassamento. Tutti, indipendentemente dall’età, trascorrono in questo momento più tempo online.

Dal punto di vista economico, circa 4 persone su 10 prevedono di andare incontro a gravi perdite, più di una su 10 di perdere il lavoro o la propria attività, e due su 10 di andare in cassa integrazione. Il titolo di studio risulta un importante salvagente della tenuta lavorativa. Il rischio di non riuscire a far fronte anche alle esigenze alimentari nei prossimi giorni è concreto per circa 3 persone su 10, soprattutto nel centro e sud.