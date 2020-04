San Salvatore Telesino, Paolo Fulvio Mazzacane: ecco la rivincita della natura sull’uomo

Paolo Fulvio Mazzacane, regista. Laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Roma “La Sapienza” ha iniziato la carriera cinematografica nel 2011 con il cortometraggio “Scala A/int.17”. Oltre agli studi accademici, ha studiato teatro e frequentato vari corsi di sceneggiatura con maestri sia italiani che statunitensi. Riceviamo e pubblichiamo.

Si potrebbe avere una via di mezzo?. Quello che avrei voglia di scrivere mentre sono qui, alla mia scrivania, in questo mesto pomeriggio soverchiato da nuvole, potrebbe non trovare nessun filo logico se non mi fossi imposto, peraltro già da qualche giorno, di concentrarmi su un aspetto che non riguarda strettamente la mia condizione presente e futura, risultante dal ricovero di massa che tutti stiamo osservando da oltre due mesi. D’altronde, se cedessi a questo impulso, l’intero scritto perderebbe la timida aura di articolo e diverrebbe una pagina di diario, uno sfogo crudo o un elenco di timori e pensieri che, son certo, non interesserebbero a nessuno.

Dunque parlo di un argomento che s’innalza agli onori della cronaca pur non guadagnando il podio tra le notizie più cercate che sono, senza dubbio, quelle riguardanti l’andamento epidemiologico o la situazione politica. Fermo restante che la mia non è una disamina incolore – poiché sono certo che non sarò scevro da insinuazioni sentimentali – dedico all’eventuale pubblico il mio punto di vista su quella che suggestivamente chiamo: la rivincita della Natura.

L’inferno. Lo chiamo così perché vorrei che tutti ricordassimo che quotidianamente muoiono persone. Non dobbiamo stare a casa pensando che qualcuno ci stia punendo, #iorestoacasa è uno dei pochi modi che abbiamo a disposizione per non rischiare di morire; prima dell’inizio di questo inferno, sparute e timide azioni di salvaguardia del Pianeta si susseguivano senza sosta. Solo alcune di esse hanno guadagnato eminenti consensi, poche hanno risuonato in lungo e in largo, diventando così il centro di ogni dibattito per un periodo variabile. Purtuttavia, nonostante tutto – intendo proprio tutto – la Terra moriva ogni giorno un po’ di più.

Tanti hanno già detto che il virus ci sta facendo capire l’importanza dei piccoli gesti che prima erano stati ridotti ad esser considerati solo un corollario svuotato di ogni senso, satelliti fastidiosi che continuavano ad orbitare intorno al frastuono delle nostre vite importanti, essenziali.

Allo stesso modo, è già stato detto che oltre ai piccoli gesti, la su citata Natura sta riprendendo il sopravvento. Basta digitare su Google “rivincita della natura” per trovarsi innanzi ad articoli, foto e video di erba che spunta dai marciapiedi, squali che nuotano in acque costiere, fiumi e laghi cristallini. Per non parlare della qualità dell’aria, del ritorno di uccelli di tutte le specie, dei profumi della primavera. Già, perché questo lockdown ha coinciso con il ritorno di Persefone.

Non potendo dire cosa accade nel mondo per ovvi motivi di spostamento, posso raccontarvi che dalla mia finestra, in alcune ore del giorno, sento un profumo così inteso come mai mi è capitato di sentirlo in vita mia, il silenzio quasi si può assaporare: non è un’assenza di rumore ma un vero e proprio suono, calibrato, adatto a tutte le orecchie. L’altro giorno, ad esempio, era una sinfonia di cinguettii, sul glicine c’era un’intera colonia di api che ronzavano senza sosta, poi arrivò l’ululato di un cane in lontananza e, a un tratto e con immenso stupore, sentii un unico intervento umano traducibile in una melodia di tromba, suonata da qualcuno chissà dove, certamente fuori dal mio campo visivo. Pura magia domestica.

Ora, miei cari amici, tutto ciò è stupefacente ma non può durare. Tutti noi abbiamo necessità di ritornare a lavorare. C’è gente che ha faticato una vita per inseguire un sogno, facendo gavetta su gavetta, sperando in uno scatto di carriera che, nella maggior parte dei casi, ancora non arriva. Sono pienamente consapevole che moltissime persone non hanno particolarmente a cuore il cinguettio degli uccelli o il delicato scroscio dei ruscelli incontaminati di montagna; molti vogliono solo ritornare a vivere la loro vita, la vita di prima.

Non è mia intenzione, adesso, riflettere sul come sarà il dopo, se sarà come il prima o totalmente differente. Non è nemmeno mia intenzione giudicare chi si professa più concreto, avulso da estasi idilliche e bucoliche, perché riconosco che il tessuto dell’intera società è formato da trame difformi. Sono però certo che tutti possano trovare giovamento da un mondo in salute e nessuno dirà mai che l’inquinamento è giusto, perché il progresso viene prima di tutto. No, non posso credere che esista qualcuno così.

Tornando dunque alla mia finestra, c’è sempre un momento in cui bisogna rientrare. Quando fu il momento di mettersi davanti alla TV per ascoltare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, anch’io, sognatore instancabile, dimenticai le belle emozioni che avevo vissuto. Da un momento all’altro, la mia mente fu inondata da pensieri reali, l’impresa di famiglia, il mio lavoro che, come sempre in Italia, è quasi totalmente ignorato. Pensieri tanto forti da far dimenticare finanche il vero motivo per il quale siamo in questo stato. Forse è questo il vero volto del Diavolo, quello contro cui prega il papa, la confusione che si impossessa di noi e ci smarrisce, il perdere di vista cosa è importante e cosa non lo è, il ribellarsi dei sentimenti più profondi, quelli più sconclusionati, che ci fanno sentire come nelle sabbie mobili, dove tutto è un appiglio, dove il voler riemergere è più forte di qualsiasi altro sentimento.

L’emergenza finirà, perché tutte le epidemie finiscono. E la mia paura è quella che non avremo imparato nulla, che ritorneremo esattamente alla vita di prima. D’altronde, non mi aspetto la Resurrezione dello spirito umano. Dico, inoltre, che anche io ho intenzione – almeno per il momento – di lasciare la mia produzione artistica priva di uno spin-off sul virus. Tuttavia, non potrò dimenticare questo silenzio, questi odori, questa vita che non ho scelto. Chiedo a tutti voi che avete avuto la pazienza di leggermi fin qui: potremmo avere, almeno, una via di mezzo?”