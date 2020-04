Lacedonia, la Comunità aspetta i “comodi” dell’ Asl, Antonello Pignatiello : è una vergogna

Lacedonia protesta sui tempi dei tamponi.

“Fate presto”, scrive il vicesindaco Antonello Pignatiello. Si attende l’esito di tre test effettuati il 26 marzo scorso.

Aspetta il risultato anche il sindaco Antonio Di Conza: sta bene ma per cautela ha effettuato il test stando in prima linea.

Quindi una settimana di ansia. “Azzeramento dei vertici della sanità regionale e non“, chiede Pignatiello. Un’attesa snervante in paese, soprattutto dopo i 5 casi di coronavirus emersi. Un’intera famiglia è sotto osservazione.

Ieri intanto si è parlato di contrasto al coronavirus e ai suoi effetti anche in giunta, svolta in videoconferenza. Si è discusso dell’Iter procedurale per l’utilizzo del test veloce positività covid-19. E delle misure organizzative per l’attuazione degli interventi di solidarietà alimentare.