L’arrivo di questa ondata di caldo potrebbe incidere sull’epidemia?

In Italia sta arrivando il caldo. Fino a venerdì le temperature subiranno a causa dell’anticiclone delle Azzorre, saliranno sopra la media di circa 7 gradi. Già dalla giornata di domani (mercoledì 11 Marzo), al Sud punte di 19 – 20 gradi, addirittura si raggiungeranno i 23 gradi in Puglia.

Se ci sono 40 gradi il virus non si trasmette? Ha risposto in questi giorni l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è espressa “sull’effetto temperatura” sottolineando che nessun segnale indica che in estate sparirà come la normale influenza.

Gli fa eco il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. “Il possibile rallentamento che si potrebbe verificare – ipotizza – è legato al fatto che nella bella stagione i contatti possono avvenire più spesso all’aperto“.

Lo scienziato Roberto Burioni ha fatto una riflessione in merito: “I casi – ha osservato lo scienziato – rimangono al momento molto rari sotto una certa latitudine. Questo fa sperare in un andamento stagionale del nuovo agente patogeno, che potrebbe vedere l’epidemia rallentare notevolmente con l’arrivo della bella stagione“.