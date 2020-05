Lauro, battuta di caccia al cinghiale: denunciate quattro persone

Gli Agenti del Commissariato di Lauro hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 50enne, un 28enne ed un 46enne responsabili del reato di ricettazione, porto e detenzione di arma e munizioni. Denunciato anche un 18enne per il reato di favoreggiamento reale. I quattro, tutti residenti in una località montana del Vallo, si apprestavano ad un battuta di caccia al cinghiale. Hanno violato così le prescrizioni imposte per il contenimento da contagio da Covid-19.

All’atto dell’intervento dei Poliziotti, il 50enne ha gettato in un fossato, un fucile e una sacca in tela di juta, contenente cartucce, torce elettriche, una lampada da minatore ed una giacca mimetica. Due dei quattro “cacciatori”, sono scappati facendo perdere le proprie tracce, mentre i restanti del gruppo sono identificati, bloccati e condotti in Commissariato. Resta alta l’attenzione sul fucile, risultato un cal. 16 di fabbricazione belga, non censito in banca dati e di dubbia provenienza. Dopo Ulteriori ed approfonditi accertamenti si è risalito anche all’identità degli altri due componenti, in precedenza datisi alla fuga. Rintracciati presso le rispettive abitazioni, sono a loro volta denunciati in stato di libertà.