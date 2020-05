Lauro, il primo cittadino predispone regole rigide per la “fase due”

Il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, ha predisposto misure più restrittive rispetto a quelle previste del governo nazione.

A partire dalla data odierna, a Lauro sarà ancora vietato il cibo di asporto, l’attività sportiva sarà consentita solo in due fasce orarie e in ordine alfabetico, la mascherina sarà obbligatoria e i trasgressori verranno multati.

“I negozi – afferma il primo cittadino – dovranno rispettare i protocolli nazionali e regionali. Gli operatori, entro dieci giorni, devono effettuare test per capire se chi lavora in quelle attività sia negativo al virus. Chi viene dagli altri comuni, per acquistare merce da noi, deve avvisare le autorità competenti. I proprietari delle attività devono tenere le presenze su un registro. Eccetto per Moschiano che non ci ha fornito dettagli su quello che stanno facendo nel comune rispetto al contrasto del virus”.