L’Avellino si salva in zona Di Paolantonio: altro pareggio per 1-1 a Francavilla

Rinviato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria per Capuano ed il suo Avellino. A Francavilla Fontana, non si va oltre l’1-1 firmato Zenoni (gol della domenica per lui) ed tap-in di Di Paolantonio dopo la manca realizzazione del rigore da lui calciato. Partita tutto sommato povera di emozioni, complici tatticismi e squadre scorte. Segue la cronaca della gara.

FORMAZIONE

Avellino in campo con il consueto 3-4-3: Pozzebon, scelto come punta centrale, viene affiancato da Ferretti e Micovschi. Classico centrocampo a quattro, con Izzillo in mediana, mentre fa il suo esordio anche Agostino Rizzo, che prende il posto di esterno destro di metà campo, con Celjak che retrocede a terzo centrale di difesa.

PRIMO TEMPO

10′ – Squadre molto corte, il pressing è piuttosto intenso: pochi spazi per giocare. Qualche iniziativa in più per la Virtus Francavilla.

– Squadre molto corte, il pressing è piuttosto intenso: pochi spazi per giocare. Qualche iniziativa in più per la Virtus Francavilla. 14′ – Parisi vince un contrasto e prova l’azione solitaria calciando su un avversario; la palla termina poi a Pozzebon che ci prova da sotto misura colpendo la traversa. Occasione ghiotta sprecata dalla punta laziale.

– Parisi vince un contrasto e prova l’azione solitaria calciando su un avversario; la palla termina poi a Pozzebon che ci prova da sotto misura colpendo la traversa. Occasione ghiotta sprecata dalla punta laziale. 25′ – Partita ancora chiusa tatticamente: davvero poche emozioni.

– Partita ancora chiusa tatticamente: davvero poche emozioni. 28′ – Punizione di Di Paolantonio davvero insidiosa: palla che esce fuori di poco. Altra buona occasione per i Lupi, che però solo con gli episodi riescono ad emergere, così come gli avversari.

– Punizione di Di Paolantonio davvero insidiosa: palla che esce fuori di poco. Altra buona occasione per i Lupi, che però solo con gli episodi riescono ad emergere, così come gli avversari. 35′ – Di Paolantonio perde un brutto pallone che porta alla debole conclusione di Zenoni: Dini para senza problemi.

– Di Paolantonio perde un brutto pallone che porta alla debole conclusione di Zenoni: Dini para senza problemi. 37′ – Zenoni ammonito per fallo tattico su Pozzebon.

– Zenoni ammonito per fallo tattico su Pozzebon. 40′ – VANTAGGIO VIRTUS FRANCAVILLA – Zenoni si inventa il gol della domenica e porta in vantaggio la Virtus al primo tiro in porta. Una sua punizione viene respinta da Dini e la palla giunta sui 30/35 metri viene calciata dallo stesso Zenoni, stavolta di mancino, e batte Dini con un tiro tanto potente quanto beffardo, scavalcando lo stesso Dini, immobile.

SECONDO TEMPO