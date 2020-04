Lega Pro, Galliani: “Protocollo Federazione inaccessibile per una Serie C senza risorse”

Sulle colonne dei colleghi de Il Giornale, l’attuale AD del Monza ma da anni uomo di (grande) calcio, Adriano Galliani, è intervenuto anche in merito alla ripresa dei campionati, specie quello della Serie C, nella quale milita anche, per l’appunto, il suo Monza.

LE PAROLE DI GALLIANI

“La Serie C è un campionato senza risorse che vive grazie al mecenatismo di 60 eroi che investono nel settore oltre cento milioni all’anno. C’è da vedere quanti resisteranno alla tempesta economica prodotta dal virus. Il consiglio direttivo ha fatto una proposta che deve passare dall’assemblea delle società e poi dal consiglio federale, unico attore deputato a decidere”.

UNA SOLA SOLUZIONE

“Concludere i campionati, perché nello sport si vince sul campo e non a tavolino. Ci sarà comunque bisogno del parere della comunità scientifica e il benestare del Governo e comunque stiamo parlando di riprendere gli allenamenti, a porte chiuse, il 4 maggio. OK la ripresa del calcio in modalità scaglionata. Ho letto e studiato il protocollo varato dalla commissione medico-scientifica della Federcalcio: troppo costoso, inaccessibile per i club di serie B e Lega Pro; giusto quindi che parta per prima la Serie A​​”.