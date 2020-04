Lega Pro, Ghirelli: “Ripartire con il via libera della sanità. Sì a promozioni e retrocessioni”

Il calcio ormai è fermo da un pò e, possiamo anche ammetterlo senza girarci troppo intorno, che ci manca; forse troppo. Ipotizzare una ripresa in questo momento non è utopia, ma lo è invece farlo ragionando in tempi brevi; ben diverso farlo su tempi più lunghi.

In questo senso, le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervistato dai colleghi di Tv7 Triveneta, lasciano intravedere una possibile soluzione per il calcio giocato della terza serie calcistica italiana.

LE PAROLE DI GHIRELLI, PRESIDENTE DELLA LEGA PRO

Ecco quanto affermato dal presidente dell’intera Lega Pro, l’ex Serie C, Francesco Ghirelli:

“Ho fermato per primo il calcio: sarei impazzito se in una situazione peggiore di allora mi mettessi a farlo ripartire. Se invece si parla di settembre il discorso è diverso. Come Lega Pro abbiamo una linea precisa e mi sono battuto fino all’ultima giornata del Girone C affinché non si giocasse senza pubblico perché per me senza tifosi il calcio non esiste. Gravina vorrebbe concludere i campionati per evitare ricorsi su ricorsi e tanta confusione, ma si potrà ripartire solo quando le autorità sanitarie daranno il via libera con la Serie A che dovrebbe iniziare prima delle altre avendo una struttura che regge le indicazioni sanitarie. Noi ci adegueremo all’indicazione che arriva dalla Federazione che è quella di finire i campionati in ogni caso, andando anche oltre alla data limite. E questo presuppone che ci saranno retrocessioni e promozioni”.

IN BREVE

Per sintetizzare il tutto: la volontà è quella di ripartire, ma la ripartenza è strettamente vincolata a quanto le autorità sanitarie stabiliranno in materia di Covid-19 e di conseguenza a quanto stabilirà la FIGC. Si può dunque pensare ad una ripartenza, anche per la Lega Pro, con le serie maggiori che farebbero da starter per questo difficile passo che è il ritorno al calcio giocato, quello che tanto ci manca.