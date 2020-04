Lega Pro, il vicepresidente Tognon: “Serie C a girone unico e ritorno alla C2”

Intervistato dai colleghi de Il Mattino di Padova, il vicepresidente della Lega Pro, Jacopo Tognon, interviene in merito alla questione della ripresa del calcio giocato e lanciando una proposta di riforma per la Lega Pro, dettata in parte anche da eventuali conseguenze “fisiologiche” derivanti dallo stop forzato e dalla mancanza di risorse della Serie C. Seguono le sue parole.

LA RIPRESA DEL CALCIO GIOCATO

“La mia posizione è in sostanza quella del numero uno della Figc, Gabriele Gravina, vale a dire concludere tutti i tornei in atto, di non ammainare bandiera“.

RIFORMA DELLA SERIE C

“Rischiamo una crisi di sistema permanente, con la stagione 2020/21 che potrebbe registrare un numero di iscrizioni tale da determinare una selezione naturale. Per questo mi trovo sulla stessa linea di Gravina, per il quale pensare ad una Serie C a girone unico, chiamiamola d’élite, con 20 squadre, riducendo così da 100 a 60 le formazioni professionistiche fra Serie A e terza serie, creando poi due Serie C minori semiprofessionistiche, con 20 formazioni l’una. Un po’ come quando c’era la C2”.