Lega Pro, si è deciso per la sospensione: si attende il Consiglio Federale

Game over, per dirla in termini da videogiocatori o meglio ancora adattiamo il nostro caro Manzoni per dire che questo campionato di Lega Pro non s’ha da finire. Questo è quanto emerge a margine del Consiglio Direttivo della Lega Pro tenutosi quest’oggi.

LA DECISIONE FINALE

Si è deciso per la sospensione del campionato: una scelta che ha premiato, e a ragion dovuta, il voler preservare la salute. Il tutto per la gioia di un Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ha definito quella di oggi come l’assemblea più bella alla quale abbia mai partecipato. Come previsto, la prima di ogni girone di Serie C sarà premiata con la promozione diretta in cadetteria, mentre la quarta promossa, scartata l’idea dei play-off a ranghi ridotti, dovrebbe essere il Carpi, tramite quello che lo stesso Ghirelli definisce come merito sportivo, coincidente con la più alta media punti tra le aspiranti alla promozione diretta. Stop alle retrocessioni in D e ai ripescaggi, sempre dalla Serie D.

Si attende soltanto l’approvazione da parte del Consiglio Federale, cui spetta l’ultima parola.