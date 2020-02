Legge Regionale per il cinema: sviluppo economico e nuova occupazione

Con la promulgazione della legge sul cinema che promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive e favorisce la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la Regione Campania ha ottenuto risultati importanti: prodotta nuova occupazione (32 milioni di euro di spesa stimati), sviluppo economico (circa 50 milioni di euro di indotto), crescita sociale e promozione territoriale.

Il Presidente De Luca afferma: “La Regione Campania sostiene con successo le produzioni cinematografiche made in Campania. Tra queste ci sono film che nel corso dell’ultima edizione della Mostra di Venezia hanno ottenuto significativi riconoscimenti come “Martin Eden” e “Il Sindaco del Rione Sanità”, serie tv pluricelebrate come “L’Amica Geniale” e “I Bastardi di Pizzofalcone”, e altri documentari, cortometraggi e serie per il web.

Lo sviluppo del nostro territorio – continua il Presidente – passa anche attraverso le importanti attività culturali realizzate e siamo fieri di tutti i risultati raggiunti.