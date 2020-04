L’ex Fabbro: “Non credo ritorni Rastelli; Capuano sta facendo benissimo”

Raggiunto dai colleghi di SportChannel, l’ex difensore biancoverde Alessandro Fabbro, ha espresso una sua opinione sull’Avellino di oggi e sulle voci che sono circolate nelle ultime ore di un possibile ritorno di fiamma con le figure di Massimo Rastelli ed Enzo De Vito.

RICORDI

“Il ritorno di De Vito e Rastelli creso sia una semplice suggestione: la carriera del mister ha preso una determinata direzione e non credo che, pur trattandosi dell’Avellino, torni in Serie C. Lo stesso vale per Enzo (De Vito, ndr) che sta facendo bene a Parma. Di tanto in tanto lo sento ma siamo in un momento così particolare che tutto credo sia solo una suggestione e un ricordo, piuttosto che un futuro”.

CAPUANO

“Nessuno poteva immaginare che Capuano potesse fare questo cammino. Lo seguo da anni; ha fatto una scelta difficile andando in una piazza che neanche lo voleva e nonostante ciò ha dichiarato che avrebbe dato il massimo e gli va dato atto di aver agito in condizioni pietose dell’epoca. Ha ricreato un minimo di entusiasmo e portato risultati. Sta facendo benissimo”.