Limatola, rifiuti pericolosi depositati in uno stabilimento industriale

Sono circa 200 metri cubi i rifiuti pericolosi depositati in un’area di 1700 mq di uno stabilimento industriale a Limatola.

La scoperta fatta nella giornata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio con la stazione di Dugenta e la Forestale di Sant’Agata de’ Goti, nell’ambito dei controlli finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti.

I militari hanno trovato contenitori in plastica dei quali diversi non integri e ricolmi di liquidi misti, bidoni in ferro arrugginiti contenenti sostanze solide, e probabilmente scarti di vernice, sostanze liquide e numerosi fusti in ferro.

Nella parte retrostante c’era del percolato che stagnava a ridosso di un terreno adiacente.

Sia l’area che i materiali sono stati sequestrati: il proprietario è stato denunciato in quanto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.