Lioni, 11mila euro a Forum Giovani e Comune di Lioni con il progetto “Ri-Conoscenze sul territorio”

“E’ notizia di qualche giorno fa la pubblicazione della graduatoria del bando regionale “Giovani in Comune” rivolto ai Forum dei Giovani della Campania. Il Comune e il Forum di Lioni ci sono e questa approvazione cade al momento giusto. Abbiamo infatti pensato che le azioni proposte nel nostro progetto potranno essere di grande aiuto per le attività che hanno subito perdite a causa della pandemia Covid-19 e per un territorio chiamato nel suo complesso a “ricostruirsi” con nuovi spazi e una mobilità sostenibile”.

Così la vicesindaco del Comune di Lioni, Domenica Gallo, commenta il finanziamento regionale da circa 11mila euro concesso al progetto “Ri-Conoscenze del territorio”. Un grande aiuto a Comune e Forum dei Giovani offerto dal progettista Antonio Sena che ha saputo prevederne la suddivisione in due macroazioni. Da un lato avremo la riqualificazione degli spazi pubblici permettendoci di rigenerare luoghi importanti per la nostra collettività. Dall’altro, un censimento delle imprese attualmente operanti sul nostro territorio al fine di conoscerne la composizione per numero di giovani impiegati e per settore di riferimento, così da poter meglio elaborare strategie di rinascita delle stesse”.

Il progetto vede il coinvolgimento di ben cinque gruppi associativi (Istituto di istruzione secondaria “Vanvitelli” di Lioni, Confartigianato, Azione Cattolica, Proloco Lioni, “Associalmente”). Ciascuno ha ruolo e funzione distinti, allo scopo di realizzare una microrete di giovani protagonisti della vita pubblica. Prevista la realizzazione di piattaforme telematiche e lavoro preparatorio da remoto, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione adottate per l’emergenza Coronavirus.