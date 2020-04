Lioni, la Polizia Municipale lotta contro gli abbandoni reiterati di rifiuti

Nonostante il periodo di grave emergenza da COVID 19 proseguono con successo i controlli ambientali sul territorio di Lioni da parte del Comando della Polizia Municipale che ha messo in campo il drone.

A seguito di appositi servizi di tutela ambientale effettuati sul territorio Comunale dal personale della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Dott. Giuseppe Aiello, sono stati rinvenuti, in c.da Oppido Balzata, una considerevole quantità di rifiuti speciali abbandonati in diversi cumuli. I rifiuti si trovavano disseminati lungo un costone adiacente la stradina comunale, praticamente in tre diverse aree inaccessibili e ben occultate dalla folta vegetazione.

L’utilizzo di un drone ha consentito di classificare le tipologie dei rifiuti abbandonati. Proprio dall’analisi di uno dei reperti trovato tra i rifiuti si è potuto rilevare, grazie all’utilizzo di un particolare reagente, che ha permesso di far emergere, il numero di targa di autoveicolo rimasto impresso su un vecchio paraurti, anche se a prima vista non visibile.

Dalla visura effettuata si è potuto risalire al proprietario del veicolo – soggetto risultato residente in Lioni – il quale, sentito in merito non ha saputo fornire utili giustificazioni a sua discolpa se non quella di dichiarare di non essere l’autore dell’abbandono.

A seguito della contestazione dell’infrazione a carico dell’interessato è scattata una sanzione amministrativa – di cui agli articoli 192 e 255 del Testo Unico Ambientale – e una sanzione accessoria indicata nell’ordinanza sindacale .

Con la predetta ordinanza, il Sindaco di Lioni “ordina” – ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – la rimuozione , a mezzo di ditta specializzata, di tutti i rifiuti abbandonati con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; Trascorso infruttuosamente il termine dei 10 giorni il Comune di Lioni procederà all’esecuzione in danno con recupero delle somme anticipate, nonché alla denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 255, comma 3, del citato Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 che prevede la pena dell’arresto fino ad un anno.

Fortunatamente il tempestivo e professionale intervento della Polizia municipale ha evitato conseguenze ben più gravi e soprattutto che i rifiuti speciali fossero poi rimossi con costi a carico dei cittadini Lionesi.