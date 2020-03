L’Italia, lo spirito di fratellanza e quella voglia di darsi una mano

Forse, noi italiani, andiamo presi un po’ così.

Sguardo da cialtroni e quella irrefrenabile voglia di cercare sempre la strada più comoda, meno spinosa.

Elogiamo il sacrificio ma, se possiamo, gli passiamo di fianco facendo lui una pernacchia.

Sulle spalle abbiamo un patrimonio culturale senza rivali e insieme ad esso, sempre senza rivali, vantiamo una marea di luoghi comuni.

Eppure non basta. Siamo bravi, però andiamo giù a pochi.

Perché se pronunci Italia, ti senti rispondere “Mafia e mandolino”.

Sì, siamo anche la Mafia, purtroppo, una zecca che non riusciamo a toglierci di dosso, che ci appartiene e ci succhia dalle vene la fetta più bella dei nostri sogni.

Però siamo anche un popolo che si arrangia, questo lo dicono in pochi, perché tutti lo sanno e ne sono gelosi.

Nessuno parla degli splendori ma tutti ne sottolineano le miserie.

Eppure noi ci arrangiamo. Sempre. A tavola. A pallone. Nel lavoro e nella cultura. Un popolo di brontoloni, di gente a cui, nel bene o nel male, non va mai bene niente.

Eppure, in questi giorni così struggenti, qualcosa lo abbiamo dimostrato.

Uno spirito di fratellanza e quella voglia di darsi una mano.

E quando tutto questo finirà, perché finirà, abbiamo una sola strada da perseguire, quella della solidarietà. Del fare comunità. E al diavolo chi dice che “in Italia è un’utopia”. Un nostro grande imprenditore, Adriano Olivetti, diceva: “Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità, o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande.”

Tanto, se non tutto, dobbiamo a coloro che combattono ogni giorno per riportare le persone alla vita, tentando di strapparle ad un subdolo virus che, proprio perché non si vede, è il peggior nemico che un essere umano possa avere. Penso spesso a quei medici, infermieri e personale ospedaliero che, stremati, terminano le loro giornate all’ospedale. Non sottovalutate.

La lotta è’ dura, ed ogni singolo nostro comportamento, sarà di aiuto a quegli eroi, salverà vite umane. Forse ci farà sentire, almeno per una volta nella vita, persone migliori rispetto a quello che siamo stati fino ad oggi.

Mi verrebbe da dire, meglio tardi che mai o che forse si poteva fare di più.

Ma ora è il nostro appuntamento con la storia. Non si può più sbagliare, nessuno di noi può.

Non siate egoisti, solo insieme si vince.

Ripartire dalle poche certezze rimaste, qualora ve ne siano, che non è mai troppo tardi.

E ricordiamocelo sempre, la gente come noi non molla mai!