ll coronavirus arriva in Irpinia: ad Ariano primo tampone positivo e 35 persone in quarantena

E’ risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato sulla donna trasferita questa notte dal Pronto soccorso dell’Ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino alla Città Ospedaliera del Moscati di Avellino.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’azienda sanitaria locale ha già attivato la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso. Intanto il pronto soccorso del Frangipane resterà chiuso anche questa notte. Lo avevano già confermato gli stessi sanitari prima ancora del risultato del Cotugno.

Una situazione piuttosto preoccupante da gestire ora con la massima attenzione e che sin dal primo momento ha messo in forte allarme la comunità arianese.

La coppia è reduce da un viaggio all’estero. Il marito della donna è un medico in servizio proprio nella struttura ospedaliera arianese. Bisognerà ricostruire ora tutti i passaggi ed agire con estrema cautela in ogni ambiente frequentato.

Una situazione difficile a partire proprio dalla struttura sanitaria arianese. Il pronto soccorso è fortemente dimezzato. Circa 35 persone sono in quarantena. Tra queste vi sono anche alcuni pazienti che ieri sera avevano ricevuto le cure mediche, rimanendo poi in attesa del risultato, nello stesso pronto soccorso. Nelle prossime ore bisognerà necessariamente ricorrere ai rinforzi.

Manca ora il risultato del secondo tampone praticato sull’uomo residente in una contrada arianese, i cui sospetti di Covid-19 sembrano essere anche in questo caso molto forti. Per questa situazione, sono in quarantena anche gli operatori del 118, intervenuti sul posto.