L’ordine degli Architetti di Avellino e le misure di prevenzione nei cantieri per l’emergenza covid

Grande successo del seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti di Avellino sui cantieri verso la fase 2 dell’emergenza covid-19



Si è tenuto nella giornata di ieri una videoconferenza organizzata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino e dal Centro per la formazione e la sicurezza in edilizia sul tema “I cantieri edili e le modalità di contrasto e contenimento del covid-19”. Hanno introdotto i lavori il presidente del CFS Edoardo De Vito e il vice presidente degli architetti Vincenzo De Maio, ha relazionato il direttore del CFS Giovanni Solimene, le conclusioni sono state raccolte dal Presidente degli Architetti Erminio Petecca.

In particolare sono state approfondite le misure di prevenzione e protezione dal covid-19 nei cantieri edili, le modalità di applicazione e i protocolli di sicurezza riportati dal DPCM del 10 aprile 2020 e dalle recenti linee guida emanate dalla Regione Campania, in vista della riapertura del 4 maggio. Si è dato principalmente rilievo alle incombenze che investiranno il datore di lavoro, i preposti e soprattutto i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione. Il numero dei partecipanti, oltre trecento, testimonia il successo dell’iniziativa.