I numeri registrati finora dal piano socio-economico della Regione Campania, secondo Maurizio Petracca, sono la conferma di un’esigenza evidentemente raccolta e presa in carico da parte della Regione. Secondo il Presidente della VIII Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania (agricoltura, caccia, pesca, risorse comunitarie e statali per lo sviluppo), la Regione ha fatto più degli altri, affiancandosi alle misure predisposte a livello centrale.

BONUS MICROIMPRESE

Per il bonus alle microimprese (quello dei 2mila euro) sono pervenute circa 90.000 domande. L’istruttoria da parte degli uffici si sta svolgendo in parallelo con l’arrivo delle domande ed è stato completato il primo elenco formato da 10.000 imprese beneficiarie che nei prossimi giorni riceveranno i 2.000 euro. Il lavoro proseguirà celermente con la formazione dei successivi elenchi delle imprese beneficiarie, a mano a mano che verranno completati i controlli automatici relativi alle partite IVA, ai numeri di iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai codici ATECO, ecc.

PROFESSIONISTI E PARTITE IVA

In data 24 Aprile è partita la misura per i professionisti e partite IVA. Da ieri è possibile inviare la domanda on-line di accesso al bonus di 1.000 euro. Alle ore 17:00 del 24 Aprile sono pervenute 37677 domande. Per velocizzare l’erogazione del bonus gli uffici competenti si sono organizzati in modo tale da mettere in lavorazione le diverse pratiche a mano a mano che vengono inviate per il tramite della piattaforma, senza dover attendere la chiusura definitiva dell’intera procedura.

SERVIZI SOCIALI

Per le misure relative a servizi sociali gestite dai Piani di Zona sono state già trasferiti agli Ambiti Territoriali risorse pari ad oltre 75 milioni di euro.

PENSIONI

Regione Campania ed INPS stanno individuando un percorso amministrativo condiviso. Tutto questo al fine di consentire ai 250.000 titolari di assegni e pensioni sociali e di pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo di ricevere per due mesi l’integrazione economica fino a 1.000 euro. La Regione sarà, quindi, in condizione di trasferire a Poste Italiane S.p.A. le risorse necessarie ad erogare l’integrazione a 1.000 euro nei mesi di maggio e di giugno prossimi.

STAGIONALI DEL TURISMO

In queste ore la regione sta definendo con l’INPS i dettagli del protocollo di intesa con il quale procedere ad integrare, con risorse regionali, il contributo già riconosciuto dall’INPS ai lavoratori stagionali del turismo sulla base del DL 18/2020 (cd. Cura Italia).

SOSTEGNO AI FITTI

È stato pubblicato il 24 Aprile l’avviso per il sostegno ai fitti delle abitazioni principali per situazioni di emergenza, per un importo complessivo di € 6.450.674,00. La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune entro le ore 18.00 del 12 maggio.

Ulteriori informazioni sul sito della REGIONE CAMPANIA http://www.regione.campania.it/