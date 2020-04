Mario Macalli: “Nessuna alternativa allo stop della Lega Pro. Blocco dei ripescaggi va fatto”

L’ex presidente della Lega Pro, Mario Macalli, è stato intervistato dai colleghi di TuttoC, toccando ovviamente i temi legati al mondo calcio ed in particolare alla Serie C.

STOP AL CAMPIONATO

“Nessuna alternativa per la Serie C: il protocollo sanitario è inapplicabile“. – spiega l’ex presidente che continua – “É una situazione incredibile e purtroppo non ce se ne rende conto. Le partite in casa e poi in trasferta: come fai? Per portare una squadra a giocare servono come minino due pullman. Per una questione di rispetto smettiamola di parlare di calcio”.

PROMOZIONI

Per il Direttivo della Lega Pro, le promozioni si avranno promuovendo direttamente le prime tre squadre in testa al rispettivo girone più una quarta squadra sorteggiata. Questa l’opinione di Macalli: “Le prime tre classificate sicuramente se la sono guadagnata sul campo. La quarta è un problema, ma non so cosa possono inventarsi, anche perché ricordo che c’è un consiglio federale; non so come faranno”.

RETROCESSIONI E RIPESCAGGI

“Con il blocco delle retrocessioni cambi un format, quello delle sessanta squadre, che sta in piedi con determinate situazioni. Senza retrocessioni cambia tutto; si vedrà se il prossimo campionato sarà a sessanta squadre o meno, anche perché si comincia a parlare di diminuzione delle squadre professionistiche”.

CHIUSURA SULLA LEGA PRO

“La Lega Pro ha possibilità di stare in piedi con le norme e ragionare con la testa, chi fa parte di questo mondo non deve giocarci contro”.