Mastella, “Da oggi vi dirò un pò di me e voi se rietenete un pò di voi”

“Buona giornata a tutti voi. Dobbiamo sempre augurarcela ma dobbiamo impegnarci perchè sia così. Da oggi vi dirò un pò di me e voi se ritenete un pò di voi. Così per farci compagnia, in questi momenti così spaventosamente difficili. Io sto qua a Benevento da solo. Il dovere di sindaco ed il vostro affetto che ho visto crescere me lo impone”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, questa mattina si rivolge, attraverso la sua pagina Facebook, a tutti i cittadini e in particolar modo ai bambini della sua città, costretti a casa in questi giorni difficili. In pieno clima di restrizioni volte al contenimento del diffondersi del Covid-19, Mastella, che si trova da solo nella sua abitazione di Benevento, afferma:

“Ieri mi hanno confortato le telefonate di alcune mamme che mi hanno fatto parlare con i loro bambini. Ecco sentiamoci vicini anche così. Se mi chiamate, se i giovani ed i bambini mi chiamano sono felice. Ma vi prego – raccomanda il sindaco – state a casa. Evitate assembramenti. Rispettino i gestori di attività le regole della distanza. Laviamoci le mani. Buona giornata. Il vostro sindaco c’è, vi vuole bene, vi è vicino. Preghiamo e nelle preghiere ricordatevi anche di me. Ne ho viste tante; il terrorismo, il post guerra, le crisi economico sociale, ma questa guerra è la più difficile: imprevista e dannatamente invisibile. Io resto a casa – conclude – questo sarà il nostro motto”.