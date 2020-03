Mastella dice stop alla “guerra delle zeppole”: arriva l’ordinanza

Nel giorno di San Giuseppe per tanti beneventani è stato difficile rinunciare alla tradizionale zeppola.

C’è chi ha pensato alla soluzione ‘fai da te’, producendo in casa il delizioso dolce, ma anche chi ha provato a procurarselo raggiungendo forni e pasticcerie.

E’ proprio in relazione a questo tipo di azione che il Comune di Benevento ha emesso un’ordinanza in serata in cui ha disposto l’aumento di controlli sottolineando il divieto – causa emergenza coronavirus – di vendita di prodotti da pasticceria e simili, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il tutto, si legge nell’ordinanza, “per evitare quanto accaduto in data odierna, la guerra delle zeppole”.