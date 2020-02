Melito Irpino, perde il controllo e tampona altre auto

Una Giulia quadrifoglio è piombata improvvisamente a razzo su tre auto parcheggiate lungo corso Italia, una fiat panda, una punto e una opel corsa.

Il bilancio è di un ferito, si tratta di un anziano che a quell’ora, dopo pranzo, stava tranquillamente riposando, al volante della sua vettura. “Pensavo fosse caduto un elicottero – ha detto ai soccorritori giunti sul posto – sto ancora tremando per la paura.”

Sul luogo dell’incredibile schianto i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino per accertare la dinamica dell’incidente. Al vaglio dei militari anche le telecamere attive nel centro cittadino, che hanno ripreso tutto.

Fortunatamente, al momento del violento schianto, non vi erano pedoni in strada, la gente era in casa radunata per il pranzo della domenica e i negozi chiusi, altrimenti sarebbe stata davvero una strage nel giorno della Candelora a Melito Irpino.