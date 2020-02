Mercogliano, al castello il 14 febbraio “Sua Maestà ‘a Lumanera”

A Mercogliano il 14 febbraio si pratica l’antico rito della “Lumanera” ai piedi del castello in onore dei Santi Patroni

I riti del fuoco sono praticati da molte comunità e da popoli di tutto il mondo, ma solo a Mercogliano e precisamente nel borgo medioevale di Capocastello questo rito, tradizione plurisecolare, prende il nome di “LUMANERA”.

COME NASCE QUESTA TRADIZIONE

Gli abitanti di Capocastello, durante la LUMANERA, nel corso degli anni chiedevano ai loro santi protettori nel giorno che festeggia San Modestino, San Flaviano e San Fiorentino, ovvero il 14 febbraio, nuova linfa per i nuovi raccolti, protezione, abbondanza, ma non solo.

Accendere il fuoco era il modo per stabilire una connessione con le divinità, il fumo che ne scaturiva teneva lontano gli spiriti, onorava gli antenati, era l’unione del mondo “visibile” con quello “invisibile”.

Accendere il fuoco era un invito ad essere pienamente presenti e tutto quello che accadeva prima e dopo invece era un invito a partecipare e a condividere.

Tutto il paese contribuiva alla realizzazione della Lumanera, si lasciavano per il paese o si donavano le fascine, intrecci di legna che contribuivano alla “catasta” che poi veniva accesa la sera del 14 Febbraio.

Tutti prendevano parte a questo un momento di grande condivisione, coesione, partecipazione e, donando quel che si poteva, si credeva fermamente che quanto più si donasse tanto migliore sarebbe stato il nuovo raccolto e l’anno in generale.

Per tradizione ci si ritrovava poi intorno al fuoco per condividere quel poco che si aveva, ognuno contribuiva portando con sé quelli che erano i prodotti tipici del territorio, prodotti caserecci “a km 0”.

Il Presidente dell’Associazione Ciro Brosca dichiara: «Noi dell’Associazione “A Lumanera” di Capocastello non abbiamo fatto altro che accogliere la preghiera dei nostri nonni di non lasciar morire questa tradizione e abbiamo pensato che unirci e creare questa associazione fosse il modo migliore per onorare i ricordi dei nostri antenati e per crearne di nuovi, sempre mantenendo lo spirito e la devozione di un tempo.

Abbiamo, da subito, riscontrato grande partecipazione e grande sostegno da parte di tutta la comunità che in ogni modo ha cercato di accoglierci ed aiutarci.

Colgo l’occasione per ringraziare anche l’Amministrazione comunale ed in particolare il Sindaco Vittorio D’alessio e le Associazioni di Mercogliano tutte che come sempre sono state una spalla su cui potersi appoggiare».

IL PROGRAMMA

Il 14 Febbraio sarà un giorno di gioia e la realizzazione di un progetto che portiamo avanti con orgoglio.

Alle ore 18.00, nella Chiesa della SS.ma Concezione, ci sarà la celebrazione della messa in onore dei Santi Patroni.

A seguire ci sarà la fiaccolata e la benedizione della lumanera “ncoppa ò castiello” luogo da sempre dedicato all’accensione della Lumanera, che sovrasta la città.

E infine un momento conviviale con artisti di strada e la musica della Scuola di tarantella montemeranese per omaggiare quella che è la tradizione, con prodotti e piatti tipici della tradizione che sono realizzati dagli abitanti del luogo ed offerti dall’ associazione.