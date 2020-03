Il Comune di Mercogliano mette a disposizione una linea telefonica attiva 24 ore su 24 al servizio della cittadinanza

A Mercogliano anche il Centro Operativo Comunale fa’ proprio la modalità di lavoro agile a distanza, una delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e sarà attivo h24 grazie ad una linea telefonica dedicata sia fissa che mobile: 0825/689844 – 3497666760.

«Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per poter essere 24 h su 24 al servizio della cittadinanza.- spiega il Sindaco Vittorio D’Alessio – Siamo a lavoro incessantemente da giorni, la nostra parte la stiamo facendo senza risparmiarci, ma è assolutamente necessario che ogni cittadino contribuisca al rispetto delle regole. Nessuno è escluso dal contagio, potrebbe capitare a chiunque e dunque bisogna stare attenti. I nostri vigili insieme ai carabinieri stanno svolgendo un lavoro di controlli capillari, ma poichè il nostro territorio è molto esteso e ci sono anche interventi a cui dare seguito, non si riescono a presidiare le zone costantemente. Per questo motivo chiedo ai cittadini di essere responsabili, di collaborare, di non sottrarsi al rispetto per la vita propria e degli altri. Sono stato duro nei giorni scorsi e continuerò ad essere ancora più intransigente nei confronti di coloro che non si attengono alle disposizioni in atto».

Intanto è di ieri sera la notizia del terzo caso di contagio nella cittadina alle falde del Partenio ed il primo cittadino ha ancora una volta chiarito, nella diretta facebook, come sia inutile chiedere i nomi dei contagiati o puntare il dito sui controlli, se poi il buon esempio non viene da noi stessi.