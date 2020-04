Mercogliano, fino a domani 6 aprile la domanda per i buoni spesa

Mercogliano: entro le ore 12.00 di domani l’istanza per l’accesso all’erogazione di Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità

In base a quanto stabilito dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, saranno consegnati dal Comune di Mercogliano buoni spesa in favore di nuclei familiari in condizioni disagiate per gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Ai beneficiari, individuati dall’Ufficio dei Servizi sociali del Comune, saranno consegnati buoni in tagli da 25,00 (venticinque) euro, fino all’ammontare massimo dell’importo del contributo assegnato.

I buoni saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. L’elenco delle attività commerciali aderenti è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune www.comunemercogliano.it

I buoni potranno essere utilizzati unicamente per l’acquisto di generi alimentari (quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene personale e l’alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti… nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini..) e beni di prima necessità (quali farmaci e prodotti medicali);non danno diritto all’acquisto dibevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellullari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica,…);sono cumulabili, non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.

Dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 Maggio 2020.

Ai nuclei familiari che al momento della presentazione dell’istanza non percepiscono nessun contributo/misura di sostegno pubblico sarà data priorità e verranno assegnati Buoni Spesa fino all’ammontare del valore di:

-€ 50,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;-€ 100,00 per nuclei familiari composti da due persone;-€ 150,00 per nuclei familiari composti da tre persone;-€ 200,00 per nuclei familiari composti da quattro persone;-€ 250,00 per nuclei familiari composti da cinquepersone;-€ 300,00 per tutti gli altri nuclei familiari.

Per tutti i richiedenti che sostengono un canone di locazione, per l’abitazione ove risiede il nucleo familiare e/o per l’esercizio commerciale al momento sospesoa causa dall’emergenza Covid-19, il predetto contributo sarà incrementato di € 100,00per fascia (si precisa che l’incremento sarà applicato altotale del nucleo familiare).

In via residuale per i nuclei percettori di contributi/misure di sostegno pubblico non superiori ad € 200,00 mensili (incrementati di € 200,00 mensilinei casi in cui il nucleo familiare risieda ina una abitazione in affitto)potranno essere erogati Buoni Spesa fino all’ammontare del valore di:

-€ 25,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;-€ 50,00 per nuclei familiari composti da due persone;-€ 75,00 per nuclei familiari composti da tre persone;-€ 100,00 per nuclei familiari composti da quattro persone;-€ 125,00 per nuclei familiari composti da cinque persone;-€ 150,00 per tutti gli altri nuclei familiari

L’istanza andrà presentata, on-line, via pec o di persona presso l’ufficio anagrafe entro le ore 12:00 di domani lunedì 06 Aprile 2020, utilizzando esclusivamente il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Mercogliano.