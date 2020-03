Mercogliano, Foglio di Via Obbligatorio per un 40enne

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile del reato di “Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”.

Il controllo, eseguito dai Carabinieri all’uscita del casello autostradale Avellino Ovest, ha permesso di accertare che l’automobilista, di origine ucraina e residente a Castel Volturno (CE), era sprovvisto di patente di guida e l’autovettura non coperta di assicurazione obbligatoria.

L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione è stato trovato un coltello occultato nel vano portaoggetti dell’auto.

Il 40enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, al termine delle attività di rito è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Nei suoi confronti è scattata altresì la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.