Mercogliano, i numeri dei servizi a sostegno delle famiglie

Con queste parole il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio commenta le attività messe in campo in questi giorni a favore delle famiglie disagiate: «La nostra strategia per concretizzare in tempi brevi gli aiuti alle famiglie in questa situazione di emergenza – – è stata fare rete. Grazie alla sinergia del Comune con la Misericordia del Partenio, la Caritas, le Parrocchie, le Associazioni del territorio, l’ Abbazia Territoriale di Montevergine, i ristoratori e gli esercizi commerciali locali di Mercogliano, è stato possibile allestire e rendere immediatamente attivo un Banco Alimentare della Solidarietà, che, integrato ad altri importanti servizi, ci permette di non lasciare solo nessuno, soprattutto quanti proprio a causa di questa emergenza si sono ritrovati nel bisogno.