Mercogliano, incontro a più voci: ospite d’eccezione, il magistrato Catello Maresca.

Il 23 maggio, giorno della strage di Capaci – in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta – il Comune di Mercogliano ha organizzato un incontro a più voci.

“Intelligenze, reti, scuole, imprenditoria, sport al servizio della legalità” è questo il titolo dell’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dalle scuole del territorio.

E’ un modo per non dimenticare, per insegnare ai giovanissimi da che parte stare.

Ospite d’eccezione, il magistrato Catello Maresca, Sostituto Procuratore Generale di Napoli, noto per aver arrestato il boss del clan dei casalesi, Michele Zagaria, ma anche per il suo impegno nella società civile.

Un confronto, che vuole essere un messaggio forte per Mercogliano e per l’Irpinia, affinchè i cittadini non si lascino ammaliare dalle sirene della malavita.

Parteciperanno all’incontro in videoconferenza, con gli studenti delle scuole di Mercogliano, il sindaco Vittorio D ‘Alessio, vertici delle forze dell’ordine, l’insegnante Rita Nicastro, il parroco don Vitaliano Della Sala, il Presidente dell’Avellino calcioAngelo Antonio D’Agostino.