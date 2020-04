Mercogliano, nuovo avviso per il bonus spesa

Mercogliano, il Comune pubblica un nuovo avviso per i buoni spesa e permette di inoltrare le domande fino a venerdì 17 aprile

Il Comune di Mercogliano nella giornata di ieri ha provvedduto a pubblicare un nuovo avviso di domanda per l’erogazione dei buoni spesa alle famiglie che non ne hanno presentato istanza la volta scorsa.

Priorità viene data sempre ai nuclei familiari che al momento della presentazione dell’istanza non percepiscono nessun contributo/misura di sostegno pubblico sarà data priorità e verranno assegnati Buoni Spesa fino all’ammontare del valore di:

-€ 50,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;-€ 100,00 per nuclei familiari composti da due persone;-€ 150,00 per nuclei familiari composti da tre persone;-€ 200,00 per nuclei familiari composti da quattro persone;-€ 250,00 per nuclei familiari composti da cinquepersone;-€ 300,00 per tutti gli altri nuclei familiari.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.

Verrà data priorità a chiunque versi in situazione di temporaneo, grave, comprovato disagio economico e che non fruisca di provvidenze pubbliche e/o fondi derivanti da ammortizzatori sociali.

L’ istanza andrà presentata via mail a protocollo@comunemercogliano.it o via pec a protocollo.mercogliano@pec.it non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 17Aprile 2020, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’ avviso e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comunemercogliano.it

Alla domanda va allegato copia del documento di riconoscimento.

Per info ci si può rivolgere al numero 3666754057.

Tutti i cittadini che al momento non sono in grado di inviare l’istanza completa in via informatica potranno presentare la richiesta presentandosi al Comune di Mercogliano presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe siti in Corso Garibaldidal giorno 15/04/2020al giorno 17/04/2020 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 assolvendo al rispetto delle vigenti misure di sicurezza in ordine alla distanza da adottare tra le persone e muniti di dispositivi di protezione individuale.