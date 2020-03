Mercogliano, si spaccia per giocatore di basket e va via senza pagare il conto dell’hotel

Aveva soggiornato in una struttura di Mercogliano ed era andato via senza pagare il conto. Per questo un ventenne della provincia di Caserta è stato denunciato dai Carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di Insolvenza fraudolenta.

Il giovane, si era spacciato per un giocatore di basket dicendo di trovarsi in Irpinia per dei provini.

Dopo aver alloggiato in pensione completa per una settimana, ha furtivamente lasciato la struttura alberghiera senza pagare il conto di circa 1000 euro.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di risalire all’identità del giovane, già gravato da specifici precedenti di polizia, che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.