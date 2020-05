Mercogliano, spari contro un auto: si indaga.

Paura a Mercogliano per quanto accaduto nel quartiere di Torelli: sei colpi di pistola sono stati sparati da ignoti nei confronti di quattro ragazzi, a bordo di una vettura. Nella sparatoria, un 23 enne è rimasto ferito in maniera, fortunatamente, non grave.

Gli agenti della squadra mobile di Avellino sono al lavoro in queste ore per cercare di ricostruire le cause che hanno portato a questo folle episodio. Sempre più accreditata, nelle ultime ore, la pista che porta a un regolamento di conti, in seguito a una rissa.

Nel frattempo, la vettura sulla quale i quattro ragazzi viaggiavano è stata posta sotto sequestro.

L’allerta nel Comune Irpino resta massima.

In aggiornamento.