Mirabella Eclano, avvistati detenuti evasi dal carcere di Foggia

Come se non bas tasse la paura e per il Covid-19. Questa mattina sono stati “beccati” alcuni detenuti evasi dal carcere di Foggia in giro per le strade e le campagne di Calore, frazione di Mirabella Eclano.

Alcuni cittadini raccontano di aver sentito colpi di arma da fuoco. Si attendono le comunicazioni della Polizia e del Carabinieri.

Intanto, è questo il post che circola sui social: ZONA CALORE, Mirabella Eclano. Ci sono in giro i carcerati evasi da Foggia. Hanno già rubato delle auto stanotte, la Polizia e i Carabinieri sono già stati allertati. Chiudetevi in casa e mettete le auto in garage!