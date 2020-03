Nella giornata di ieri, 4 Marzo, sono state varie le voci più o meno definitive che si sono rincorse. poi, nel tardo pomeriggio, è arrivata l’attesa firma del Presidente del Consiglio sul decreto.

Nelle misure restrittive per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si parla non solo di scuole e atenei, ma anche potenzialmente di cinema chiusi, o meglio, di restrizioni sull’intero territorio nazionale di vario genere.

Nello specifico, nell’ottica di prevenire e tutelare i cittadini italiani, si applicano le seguenti misure:

a) sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità;

b) rinvio di tutte le attività convegnistiche e congressuali;

c) sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri) che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro;

Ecco perché potremmo presto vedere cinema chiusi o con una programmazione molto limitata. Per adesso, i cinema resteranno chiusi sino all’8 marzo 2020 nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona. In tutte le altre regioni italiane, comprese Piemonte e Friuli Venezia Giulia, le sale sono regolarmente aperte.

Slittano le date di uscita di nuovi titoli:

Sono molte le case di distribuzione e di produzione che stanno decidendo di rimandare l’uscita di nuovi titoli. Uno degli ultimi è stato proprio il mitico James Bond, ed il nuovo capitolo ‘No time to die’, che slitterà a Novembre 2020! Inizialmente previsto il 9 aprile, No Time To Die arriverà in Italia il 12 novembre, così come nel Regno Unito. Negli States, invece, la release è fissata per il 25 novembre. A svelare lo slittamento è direttamente la pagina twitter ufficiale di 007: «MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato, dopo un’attenta valutazione e attraverso l’analisi del mercato cinematografico globale, che l’uscita di NO TIME TO DIE sarà posticipata a Novembre 2020».