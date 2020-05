Misure straordinarie di sostegno: lista delle famiglie beneficiarie del bonus

Per le famiglie residenti in Campania sono state previste misure straordinarie di sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole. Si tratta di un bonus di 500 euro o 300 euro a secondo del Reddito ISEE desitinati ai nuclei familiari residenti in Campania. http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-del-17-04-2020.pdf

Sono misure straordinarie di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania, per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgere dell’epidemia da Covid-19. La presentazione delle domande per accedere ai contributi previsti dall’avviso si è chiusa il giorno 7 maggio 2020. http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/?wpdmpro=bonus-famiglie-primo-elenco-domande-ammesse. All’avviso sono state presentate un numero considerevole di domande e sono state ordinate in base all’ISEE dichiarato. A parità di valore, sono stati consultati i successivi requisiti posseduti alla data del 5 marzo 2020:

numero di figli minori di 15 anni a carico;

minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria

Il Decreto n. 318 del 21/05/2020 include le prime 33.085 istanze. Di queste domande, 26.635 sono state approvate e liquidate, e le altre 6.450 sono state escluse. Al momento le domande che non sono presenti negli elenchi approvati sono ancora in corso di istruttoria. Qualora risultassero ammissibili, sarebbero finanziate con l’approvazione di ulteriori decreti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. https://www.lanostravoce.info/?p=89638&preview=true